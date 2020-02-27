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Китай повідомив про 433 нові випадки коронавірусної інфекції

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 05:02
Китай повідомив про 433 нові випадки коронавірусної інфекції
Ілюстративне фото (who.int)

Всього за добу померли 29 людей

Материковий Китай повідомив про 433 нові випадки коронавирусних інфекцій 26 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в материковому Китаї в даний час досягла 78 497.

Кількість нових смертей склало 29, найнижчий денний показник з 28 січня, й порівняно з 52 у попередній день. В результаті спалаху в даний час загинули 2744 людини.

Хубей, провінція центрального Китаю в епіцентрі спалаху, сообщилf про 409 нових випадках і 26 смертельних випадках в середу. Пекін і провінції Хейлунцзян і Хенань були місцями, де виявили трьох загиблих.

Раніше повідомлялося, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай в спробах приховати дані про поширення коронавіруса COVID-19.

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