Коронавирус зафиксирован на всех континентах, кроме Антарктиды

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Сегодня коронавирус впервые подтвердили в Южной Америке

По состоянию на 26 февраля случаи заражения коронавирусом зафиксированы на всех континентах, кроме Антарктиды. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что вспышка коронавируса, которая началась в китайском Ухане, в настоящее время распространилась на шесть из семи континентов мира. На сегодня коронавирус не достиг только Антарктиды.

Также сообщается, что в Африке заражение коронавирусом фиксировали в Алжире и Египте. Вспышки регистрировали по всей Азии с концентрацией в Китае, Южной Корее и на борту круизного судна в Японии. Кроме того, на Ближнем Востоке Иран сообщил о не менее 139 случаях.

В Австралии подтверждено 22 случая заболевания новым коронавирусом, в Европе - более 300. В Северной Америке не менее 59 граждан США дали положительный результат на коронавирус. Случаи также были зарегистрированы в Канаде.

Отметим, сегодня в Южной Америке заявили о первом случае коронавируса. В частности, инфицировался гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет количество случаев заражения.