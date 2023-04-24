Китай у скандалі. Пекін вже виправдовується, а Європа готує відповідь: реакція світу

Що сталося

21 квітня 2023 посол КНР у Франції Лу Шайє в інтерв'ю телеканалу La Chaîne Info заявив, що колишні республіки Радянського союзу не мають статусу в міжнародному праві.

Таким чином, дипломат поставив під сумнів суверенітет України, країн Балтії, Казахстану та інших держав, які входили до складу СРСР.

"У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їх статус суверенної країни", - сказав Лу Шайє.

Крім того, посол КНР назвав Кримський півострів "історично російським". На запитання, чи вважає Шайє Крим таким, що належить Україні, він висловив думку, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему".

Лу Шайє заявив, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що означає "початок". Також на думку посла, "Хрущов подарував Криму Україні за часів Радянського союзу".

Реакція України

Посол України у Франції Вадим Омельченко у відповідь на слова китайського колеги дорікнув йому незнанням географії і назвав його заяву суперечною офіційній позиції Китаю "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей та принципів Статуту ООН".

Український дипломат нагадав, що питання "Чий Крим?" є показовим. "Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна", – зазначив він.

Омельченко також наголосив, що Радянський союз давно перестав існувати, і історія рухається далі.

В Офісі президента України закликали КНР не переказувати російську пропаганду. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що всі пострадянські країни мають офіційний статус, крім РФ.

Від КНР вимагають пояснень

Латвія, Литва та Естонія викликали до МЗС послів Китаю після інтерв'ю китайського посла на французькому телебаченні для роз'яснення позиції.

У Латвії назвали зауваження китайського дипломата щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятними.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що сумніви посла КНР у Франції у суверенітеті колишніх радянських республік є однією з причин, чому країни Балтії не довіряють Китаю.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна зазначив, що така позиція КНР незрозуміла, а слова китайського дипломата викликають жаль.

У Німеччині з подивом поставилися до заяви представника КНР, оскільки вона йде врозріз відомій позиції Пекіна.

"Оскільки Російська Федерація та інші держави, що виникли внаслідок розпаду Радянського союзу, визнали одна одну як суверенні держави в межах своїх існуючих кордонів, суверенітет та територіальна цілісність цих держав непорушні", - наголосив представник МЗС Німеччини.

Після інтерв'ю Лу Шайє в МЗС Франції заявили, що "стривожені" словами дипломата, закликали Китай пояснити офіційну позицію та висловили сподівання, що вона розходиться із зауваженнями посла. Також у відомстві зазначили, що Франція солідарна з усіма союзниками та партнерами, які здобули довгоочікувану незалежність після десятиліть пригнічення.

"Що стосується конкретно України, то її було міжнародно визнано в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включно з Китаєм, після розпаду СРСР як нову державу-член Організації Об'єднаних Націй", - зазначили у французькому МЗС.

На тлі резонансних висловлювань Лу Шайє депутати Європарламенту направили звернення до Франції, в якому закликали оголосити китайського посла в Парижі персоною нон грата за слова про Крим.

Парламентарі вважають, що такі коментарі виходять за межі прийнятного дипломатичного дискурсу. Вони також зазначили, що Лу не вперше робить подібні скандальні заяви.

ЄС готується переглянути стратегію відносин із Китаєм

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель назвав слова китайського посла неприйнятними, при цьому припустивши, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю.

Також Боррель повідомив, що 24 квітня міністри закордонних справ ЄС розпочнуть дискусію щодо "китайського питання" в контексті нещодавніх заяв представника Республіки. Обговорення пройде з метою підготовки пропозицій для Ради Європи в червні, "яка, можливо, перегляне і відкалібрує нашу стратегію щодо Китаю".

"Я не можу сказати точно, що буде результатом обговорення, але буде, ймовірно, сильна позиція з метою прояснити, якою є офіційна думка китайського уряду щодо суверенітету та незалежності деяких наших країн-членів", - додав Боррель.

У КНР відхрестилися від слів посла

У понеділок, 24 квітня, зі сторінок посольства Китаю зникла стенограма інтерв'ю Лу Шайє французькому телеканалу. Записи видалили з офіційного сайту та зі сторінки посольства у мережі WeChat.

Офіційний Пекін також відреагував на заяви дипломата. У МЗС Республіки заявили про незмінність своєї позиції та що поважають "суверенітет усіх країн". При цьому представниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін зазначила, що деякі ЗМІ неправильно тлумачили позицію Китаю.

"Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй", - заявила вона на регулярному брифінгу для журналістів.

Також Мао наголосила, що Китай встановив "двосторонні відносини дружби та співпраці" з колишніми радянськими країнами з моменту встановлення з ними дипломатичних відносин.

У посольстві КНР у Франції назвали заяви Лу Шайє його особистою думкою та нагадали, що Китай одним із перших почав налагоджувати зв'язки з країнами після розвалу СРСР.