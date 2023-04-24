Китай в скандале. Пекин уже оправдывается, а Европа готовит ответ: реакция мира

Что произошло

21 апреля 2023 посол КНР во Франции Лу Шайе в интервью телеканалу La Chaîne Info заявил, что бывшие республики Советского союза не имеют статуса в международном праве.

Таким образом, дипломат подверг сомнению суверенитет Украины, стран Балтии, Казахстана и других государств, входивших в состав СССР.

"В международном праве страны бывшего Советского союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", - сказал Лу Шайе.

Кроме того, посол КНР назвал Крымский полуостров "исторически российским". На вопрос, считает ли Шайе Крым принадлежащим Украине, он выразил мнение, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему".

Лу Шайе заявил, что Крым был "российским сначала", но не уточнил, что означает "начало". Также по мнению посла, "Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского союза".

Реакция Украины

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в ответ на слова китайского коллеги упрекнул его в незнании географии и назвал его заявление противоречащим официальной позиции Китая "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Украинский дипломат напомнил, что вопрос "Чей Крым?", является показательным. "В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", – отметил он.

Омельченко также подчеркнул, что Советский союз давно перестал существовать, и история двигается дальше.

В Офисе президента Украины призвали КНР не пересказывать российскую пропаганду. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что все постсоветские страны имеют официальный статус, за исключением РФ.

От КНР требуют объяснений

Латвия, Литва и Эстония вызвали в МИД послов Китая после интервью китайского посла на французском телевидении для разъяснения позиции.

В Латвии назвали замечания китайского дипломата по поводу международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемыми.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сомнения посла КНР во Франции в суверенитете бывших советских республик является одной из причин, почему страны Балтии не доверяют Китаю.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что такая позиция КНР непонятна, а слова китайского дипломата вызывают сожаление.

В Германии с удивлением отнеслись к заявлению представителя КНР, поскольку оно идет вразрез известной позиции Пекина.

"Поскольку Российская Федерация и другие государства, возникшие в результате распада Советского союза, признали друг друга как суверенные государства в пределах своих существующих границ, суверенитет и территориальная целостность этих государств незыблемы", - подчеркнул представитель МИД Германии.

После интервью Лу Шайе в МИД Франции заявили, что "встревожены" словами дипломата, призвали Китай пояснить официальную позицию и выразили надежду, что она расходится с замечаниями посла. Также в ведомстве отметили, что Франция солидарна со всеми союзниками и партнерами, которые обрели долгожданную независимость после десятилетий угнетения.

"Что касается конкретно Украины, то она была международно признана в пределах границ, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включительно с Китаем, после распада СССР как новое государство-член Организации Объединенных Наций", - отметили во французском МИД.

На фоне резонансных высказываний Лу Шайе депутаты Европарламента направили обращение во Францию, в котором призвали объявить китайского посла в Париже персоной нон грата за слова о Крыме.

Парламентарии считают, что такие комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса. Они также отметили, что Лу не в первый раз делает подобные скандальные заявления.

ЕС готовится пересмотреть стратегию отношений с Китаем

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал слова китайского посла неприемлемыми, при этом предположив, что эти заявления не являются официальной политикой Китая.

Также Боррель сообщил, что 24 апреля министры иностранных дел ЕС начнут дискуссию по "китайскому вопросу" в контексте недавних заявлений представителя Республики. Обсуждение пройдет с целью подготовки предложений для Совета Европы в июне, "который, возможно, пересмотрит и откалибрует нашу стратегию в отношении Китая".

"Я не могу сказать точно, что будет результатом обсуждения, но будет, вероятно, сильная позиция с целью прояснить, каково официальное мнение китайского правительства относительно суверенитета и независимости некоторых наших стран-членов", - добавил Боррель.

В КНР открестились от слов посла

В понедельник, 24 апреля, со страниц посольства Китая исчезла стенограмма интервью Лу Шайе французскому телеканалу. Записи удалили с официального сайта и со страницы посольства в сети WeChat.

Официальный Пекин также уже отреагировал на заявления дипломата. В МИД Республики заявили о неизменности своей позиции и что уважают "суверенитет всех стран". При этом представительница министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что некоторые СМИ неправильно трактовали позицию Китая.

"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций", - заявила она на регулярном брифинге для журналистов.

Также Мао подчеркнула, что Китай установил "двусторонние отношения дружбы и сотрудничества" с бывшими советскими странами с момента установления с ними дипломатических отношений.

В посольстве КНР во Франции назвали заявления Лу Шайе его личным мнением и напомнили, что Китай одним из первых начал налаживать связи со странами после развала СССР.