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Китай розвиває можливість кібератак на інфраструктуру США, - Reuters

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Вівторок 13 червня 2023 00:48
Китай розвиває можливість кібератак на інфраструктуру США, - Reuters Фото: Китай розвиває можливість кібератак на США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай інвестує у здатність кіберфахівців атакувати критично важливу інфраструктуру США у разі конфлікту цих країн.

Про це заявила директорка Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джен Істерлі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, хакери можуть атакувати такі сфери як водопостачання, залізничне сполучення тощо.

"Я думаю, що це реальна загроза, до якої ми маємо бути готові, треба зосередитися та підвищити стійкість до неї", - сказала вона.

Істерлі попередила, що американцям треба бути готовими до ймовірності того, що китайські хакери зможуть обійти їхній захист та завдадуть шкоди інфраструктурі.

"З огляду на величезний характер загрози з боку китайських державних діячів, враховуючи розмір їх можливостей, враховуючи, скільки ресурсів та зусиль вони вкладають у це, нам буде дуже і дуже важко запобігти збоям", - підкреслила вона.

Відносини США та Китаю

Відносини США та КНР наразі знаходяться на критично низькому рівні - експерти оцінюють його як найнижчий за останні десятиліття. Напруженість між країнами продовжує зростати після того як США заявили про наміри захищати Тайвань, а Китай запустив розвідувальні кулі над територією Америки.

Нещодавно на безпековому саміті в Сінгапурі мала відбутись зустріч міністрів оборони двох країн, однак Китай відмовився від неї, а після звинуватив США у "відродженні менталітету холодної війни".

Крім цього, нещодавно з'явилась інформація про те, що Китай використовує базу на Кубі для того, щоб шпигувати за США.

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