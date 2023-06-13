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Китай развивает возможность кибератак на инфраструктуру США, - Reuters

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Вторник 13 июня 2023 00:48
Китай развивает возможность кибератак на инфраструктуру США, - Reuters Фото: Китай развивает возможность кибератак на США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китай инвестирует в способность киберспециалистов атаковать критически важную инфраструктуру США в случае конфликта этих стран.

Об этом заявила директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Джен Истерли, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, хакеры могут атаковать такие сферы как водоснабжение, железнодорожное сообщение.

"Я думаю, что это реальная угроза, к которой мы должны быть готовы, нужно сосредоточиться и повысить устойчивость к ней", - сказала она.

Истерли предупредила, что американцам нужно быть готовыми к вероятности того, что китайские хакеры смогут обойти их защиту и нанесут ущерб инфраструктуре.

"Учитывая огромный характер угрозы со стороны китайских государственных деятелей, учитывая размер их возможностей, учитывая, сколько ресурсов и усилий они вкладывают в это, нам будет очень и очень трудно предотвратить сбои", - подчеркнула она.

Отношения США и Китая

Отношения США и КНР находятся на критически низком уровне - эксперты оценивают его как самый низкий за последние десятилетия. Напряженность между странами продолжает расти после того, как США заявили о намерениях защищать Тайвань, а Китай запустил разведывательные шары над территорией Америки.

Недавно на саммите безопасности в Сингапуре должна была состояться встреча министров обороны двух стран, однако Китай отказался от нее, а после обвинил США в "возрождении менталитета холодной войны".

Кроме того, недавно появилась информация о том, что Китай использует базу на Кубе для того, чтобы шпионить за США.

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