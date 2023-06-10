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Китай використовує секретну базу на Кубі, щоб шпигувати за США, - Politico

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Субота 10 червня 2023 23:52
Китай використовує секретну базу на Кубі, щоб шпигувати за США, - Politico Фото: Китай шпигує за США через базу на Кубі (facebook com worldeconomicforum7)
Автор: Максим Шушко

Китай використовує секретну базу на Кубі, щоб збирати розвідувальні дані про Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, офіційний представник адміністрації Байдена розповів, що китайська база на Кубі була створена раніше, а шпигунська діяльність КНР викликає постійне занепокоєння, тому США вживають заходів для вирішення цієї проблеми.

"Насправді КНР провела модернізацію своїх засобів збору розвідданих на Кубі в 2019 році. Це добре задокументовано в розвідданих", - зазначив чиновник.

Він додав, що Байден доручив адміністрації вирішити цю проблему.

Секретна база Китаю на Кубі

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Китай уклав таємну угоду з Кубою щодо розміщення електронного засобу підслуховування на острові приблизно в 100 милях від Флориди.

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Міноборони США нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі.

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