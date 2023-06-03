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Міністр оборони США розкритикував Китай через небажання вести діалог

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Субота 03 червня 2023 05:30
Міністр оборони США розкритикував Китай через небажання вести діалог Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін глибоко стурбований небажанням Китаю брати участь у врегулюванні військової кризи та вести переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час виступу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі Остін заявив, що відкриті лінії зв’язку між військовими лідерами США та Китаю мають важливе значення для зміцнення стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Я глибоко стурбований тим, що КНР не бажає серйозніше займатися механізмами врегулювання криз між нашими збройними силами. Чим більше ми будемо говорити, тим більше зможемо уникнути непорозумінь і прорахунків, які можуть призвести до кризи чи конфлікту", - зазначив глава Міноборони США.

Раніше Пекін відхилив прохання американців про зустріч між керівниками оборонних відомств Китаю та США під час цього заходу в Сінгапурі.

Зазначається, що в кулуарах форуму Остін та міністр оборони Китаю Лі Шанфу потиснули один одному руки, але не мали можливості провести переговори.

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