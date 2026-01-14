Китай розширює флот великих есмінців для стримування США у Тихому океані

Китай розширює свій флот великих есмінців. Судячи з зображень, оприлюднених у соцмережах, можна припустити, що новий корабель вже несе службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek , Naval News , допис Міноборони Китаю та допис аналітика Алекса Лака в X .

Newsweek пише, що китайський флот налічує понад 370 кораблів, з яких головними бойовими кораблями є вісім великих есмінців типу 055 водотоннажністю 10 000 тонн. Кожен з них здатен нести до 112 ракет різних типів, включно з гіперзвуковою зброєю.

Видання зазначає, що військово-морський флот Китаю із сучасними ракетними силами дальньої дії допомагають йому стримувати США від втручання в потенційний конфлікт у Південнокитайському морі або на Тайвані. Зокрема, погрожуючи американським військам у західній частині Тихого океану.

Китай нарощує потужність свого флоту у відповідь на посилення американського флоту, зокрема, запланований "Золотий флот" з 25 лінкорів. Водотоннажність кожного з них перевищуватиме 35 000 тонн, а озброєння становитиме до 140 ракет.

Фото нового китайського корабля

У вівторок, 13 січня, в соцмережах з'явилися фото, як стверджується, нового військового корабля Китаю типу 055 з номером корпусу "110".

Apparently the 10th Type 055 DDG was spotted for the first time with its pennant number "110" applied.



(via @太湖军I名) pic.twitter.com/bpBXylX8VS — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) January 13, 2026

Зазначається, що з січня 2020 року по березень 2023-го Китай ввів в експлуатацію CNS Nanchang і CNS Xianyang - перший і восьмий кораблі типу 055, відповідно. Ця група кораблів мають номери корпусів від "101" до "108".

Військово-морський аналітик Алекс Лак з Австрії у січневій публікації Naval News припустив, що Китай завершив другу партію кораблів типу 055. За його словами, вона складається з шести кораблів, по три з яких побудували на верфях в Цзяннані та Даляні.

One more shot of the JN-produced 9th Type 055. Hull looks close to commissioning. pic.twitter.com/hS5gcs6qnX — Alex Luck (@AlexLuck9) January 12, 2025

"Аналітик зазначив, що щонайменше чотири військові кораблі типу 055 з другої партії можуть бути призначені до складу Китайського східного командування театру військових дій, яке відповідає за військові операції, пов'язані із Тайванем", - пише Newsweek.

Міноборони Китаю вчора, 13 січня, оприлюднило кадри навчань у Південнокитайському морі.

Live-fire Training: A destroyer flotilla assigned to the #navy under Chinese #PLA Southern Theater Command deployed its guided-missile destroyers Dalian (Hull 105), Yinchuan (Hull 175), Haikou (Hull 171) and other vessels to conduct live-fire training in #SouthChinaSea.… pic.twitter.com/KXC3MBDrZ0 — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) January 13, 2026

На них можна побачити один з есмінців першої партії будівництва "CNS Dalian" із порядковим номером "105".