Трамп має намір створити "золотий флот" для протистояння Китаю

Американський лідер Дональд Трамп ініціював створення нового покоління військових кораблів, які у ВМС уже називають "золотим флотом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Однак експерти попереджають, що проєкт може затягнутися на роки - будівництво першого корабля може завершитися вже після завершення президентського терміну Трампа.

Військово-морські сили США розглядають цей флот як основу стратегії для майбутніх операцій на Тихому океані.

"Золотий флот" може включати важкоброньовані кораблі водотоннажністю до 20 тисяч тонн, здатні нести гіперзвукову зброю, а також десятки безпілотних суден.

Білий дім заявив, що нова ініціатива стане частиною зусиль президента зі "зміцнення морського панування Америки".

У розробці проекту бере участь сам американський лідер, який, за словами чиновників, неодноразово висловлював невдоволення зовнішнім виглядом сучасних есмінців.

За даними видання, план Трампа передбачає будівництво великих бойових кораблів з гіперзвуковими ракетами і корветами нового типу для протидії Китаю.

ВМС США

У флоті США зараз налічується понад 290 бойових кораблів, включно з 11 авіаносцями, підводними човнами з ядерним озброєнням, есмінцями, крейсерами і десантними кораблями.

Американський флот є ключовим елементом глобальної військової присутності США і основою їхнього ядерного стримування.

Відносини між США та Китаєм

Як відомо, відносини між США та Китаєм залишаються напруженими через Тайвань, військову конкуренцію та гонитву у сфері технологій.

У жовтні адміністрація Трампа пішла на введення 100% мита на товари з Китаю та експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або раніше, якщо Пекін "зробить подальші агресивні кроки" в торговельній політиці.

Китай назвав таку позицію "залякуванням і економічним примусом".

Лідер КНР Сі Цзіньпінь неодноразово зустрічався з Трампом і вони намагалися налагодити взаємини між державами.

На початку жовтня Трамп припускав, що зустрінеться з Сі за місяць, але зараз відомо, що лідери побачаться в Азії, куди глава Білого дому вже вирушив.

На переговорах в Азії сторони сторони також обговорять завершення війни в Україні.