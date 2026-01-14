Китай расширяет флот больших эсминцев для сдерживания США в Тихом океане

Китай расширяет свой флот больших эсминцев. Судя по изображениям, обнародованным в соцсетях, можно предположить, что новый корабль уже несет службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek , Naval News , сообщение Минобороны Китая и сообщение аналитика Алекса Лака в X .

Newsweek пишет, что китайский флот насчитывает более 370 кораблей, из которых главными боевыми кораблями являются восемь больших эсминцев типа 055 водоизмещением 10 000 тонн. Каждый из них способен нести до 112 ракет различных типов, включая гиперзвуковое оружие.

Издание отмечает, что военно-морской флот Китая с современными ракетными силами дальнего действия помогают ему сдерживать США от вмешательства в потенциальный конфликт в Южно-Китайском море или на Тайване. В частности, угрожая американским войскам в западной части Тихого океана.

Китай наращивает мощность своего флота в ответ на усиление американского флота, в частности, запланирован "Золотой флот" из 25 линкоров. Водоизмещение каждого из них будет превышать 35 000 тонн, а вооружение составит до 140 ракет.

Фото нового китайского корабля

Во вторник, 13 января, в соцсетях появились фото, как утверждается, нового военного корабля Китая типа 055 с номером корпуса "110".

Отмечается, что с января 2020 года по март 2023-го Китай ввел в эксплуатацию CNS Nanchang и CNS Xianyang - первый и восьмой корабли типа 055, соответственно. Эта группа кораблей имеют номера корпусов от "101" до "108".

Военно-морской аналитик Алекс Лак из Австрии в январской публикации Naval News предположил, что Китай завершил вторую партию кораблей типа 055. По его словам, она состоит из шести кораблей, по три из которых построили на верфях в Цзяннане и Даляне.

"Аналитик отметил, что по меньшей мере четыре военных корабля типа 055 из второй партии могут быть назначены в состав Китайского восточного командования театра военных действий, которое отвечает за военные операции, связанные с Тайванем", - пишет Newsweek.

Минобороны Китая вчера, 13 января, обнародовало кадры учений в Южнокитайском море.

На них можно увидеть один из эсминцев первой партии строительства "CNS Dalian" с порядковым номером "105".