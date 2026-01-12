UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Китай розкритикував зазіхання Трампа на Гренландію

Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (mfa gov cn)
Автор: Ірина Глухова

Китай засудив зацікавленість США у Гренландії та закликав не використовувати інші держави для досягнення власних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, дещо несподівано, Китай розкритикував США за їхній інтерес до Гренландії , закликаючи їх не використовувати інші країни як привід для досягнення власних інтересів. 

"Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти", - сказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона зазначила, що діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні.

Мао також закликала до поваги до прав і свобод усіх країн щодо ведення законної діяльності в Арктиці.

Заяви Трампа про Гренландію

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово публічно заявляв про наміри встановити контроль над Гренландією.

Після успішних дій США у Венесуелі він знову повернувся до теми острова, наголосивши, що Сполученим Штатам "абсолютно" потрібна ця данська територія, оскільки вона нібито оточена російськими та китайськими кораблями.

Вже у новій заяві очільник Білого дому сказав, що Гренландії варто погодитись на угоду зі Сполученими Штатами, адже їх оборона - це лише "дві собачі упряжки".

Він також підкреслив, що у разі відсутності контролю з боку США, Гренландія може опинитися під впливом Росії або Китаю.

Детальніше про те, навіщо Трамп зазіхає на Гренландію та чим нова авантюра США загрожує світу й Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайДональд ТрампГренландия