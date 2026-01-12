Китай розкритикував зазіхання Трампа на Гренландію

Як пише видання, дещо несподівано, Китай розкритикував США за їхній інтерес до Гренландії , закликаючи їх не використовувати інші країни як привід для досягнення власних інтересів.

"Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти", - сказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона зазначила, що діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні.

Мао також закликала до поваги до прав і свобод усіх країн щодо ведення законної діяльності в Арктиці.