Китай розкритикував зазіхання Трампа на Гренландію

Китай засудив зацікавленість США у Гренландії та закликав не використовувати інші держави для досягнення власних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як пише видання, дещо несподівано, Китай розкритикував США за їхній інтерес до Гренландії , закликаючи їх не використовувати інші країни як привід для досягнення власних інтересів.
"Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти", - сказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
Вона зазначила, що діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні.
Мао також закликала до поваги до прав і свобод усіх країн щодо ведення законної діяльності в Арктиці.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово публічно заявляв про наміри встановити контроль над Гренландією.
Після успішних дій США у Венесуелі він знову повернувся до теми острова, наголосивши, що Сполученим Штатам "абсолютно" потрібна ця данська територія, оскільки вона нібито оточена російськими та китайськими кораблями.
Вже у новій заяві очільник Білого дому сказав, що Гренландії варто погодитись на угоду зі Сполученими Штатами, адже їх оборона - це лише "дві собачі упряжки".
Він також підкреслив, що у разі відсутності контролю з боку США, Гренландія може опинитися під впливом Росії або Китаю.
