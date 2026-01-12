RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китай раскритиковал посягательство Трампа на Гренландию

Фото: пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин (mfa gov cn)
Автор: Ірина Глухова

Китай осудил заинтересованность США в Гренландии и призвал не использовать другие государства для достижения собственных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, несколько неожиданно, Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призывая их не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.

"Арктика касается общих интересов международного сообщества", - сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Она отметила, что деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.

Мао также призвала к уважению прав и свобод всех стран по ведению законной деятельности в Арктике.

 

Заявления Трампа о Гренландии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о намерениях установить контроль над Гренландией.

После успешных действий США в Венесуэле он снова вернулся к теме острова, отметив, что Соединенным Штатам "абсолютно" нужна эта датская территория, поскольку она якобы окружена российскими и китайскими кораблями.

Уже в новом заявлении глава Белого дома сказал, что Гренландии стоит согласиться на соглашение с Соединенными Штатами, ведь их оборона - это лишь "две собачьи упряжки".

Он также подчеркнул, что в случае отсутствия контроля со стороны США, Гренландия может оказаться под влиянием России или Китая.

Подробнее о том, зачем Трамп посягает на Гренландию и чем новая авантюра США угрожает миру и Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампГренландия