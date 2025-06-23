Китай розкритикував удари США по ядерних об'єктах Ірану

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня Ізраїль завдав авіаударів по іранських військових і ядерних об’єктах в рамках операції "Левиний народ". Тоді ж під час обстрілів загинули високопоставлені військові та фахівці, які були залучені до ядерної програми Тегерана. Відтоді між Ізраїлем та Іраном щодня триває взаємний обстріл.

19 січня голова Міністерства оборони Ірану Ісраель Кац заявив, що аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".

У ніч на 22 червня військові США завдали ударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Пізніше голова Білого дому Дональд Трамп заявив про можливість нових ударів.

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