Китай раскритиковал удары США по ядерным объектам Ирана

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль нанес авиаудары по иранским военным и ядерным объектам в рамках операции "Львиный народ". Тогда же во время обстрелов погибли высокопоставленные военные и специалисты, которые были вовлечены в ядерную программу Тегерана. С тех пор между Израилем и Ираном ежедневно продолжается взаимный обстрел.

19 января глава Министерства обороны Ирана Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".

В ночь на 22 июня военные США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности новых ударов.

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