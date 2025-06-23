Китай розкритикував удари США по ядерних об'єктах Ірану

Атаки Сполучених Штатів Америки (США) проти ядерних об'єктів Ірану посилюють напруженість на Близькому Сході, а також порушують "суверенітет, безпеку і територіальну цілісність" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Китаю в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Фу Конга, якого цитує Xinhua.

"У контексті різкого загострення напруженості на Близькому Сході Китай глибоко стурбований ризиком виходу ситуації з-під контролю. Сторони конфлікту, зокрема Ізраїль, повинні негайно припинити вогонь, щоб запобігти ескалації конфлікту і рішуче уникнути поширення війни", - додав він.

Як зазначив Конг, Пекін засуджує бомбардування ядерних об'єктів, які перебувають під гарантіями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). У тому ж числі пожалівся на порушення цілей та принципів Статуту ООН, а також "суверенітету, безпеки і територіальної цілісності" Ірану.

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня Ізраїль завдав авіаударів по іранських військових і ядерних об’єктах в рамках операції "Левиний народ". Тоді ж під час обстрілів загинули високопоставлені військові та фахівці, які були залучені до ядерної програми Тегерана. Відтоді між Ізраїлем та Іраном щодня триває взаємний обстріл.

19 січня голова Міністерства оборони Ірану Ісраель Кац заявив, що аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".

У ніч на 22 червня військові США завдали ударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Пізніше голова Білого дому Дональд Трамп заявив про можливість нових ударів.

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