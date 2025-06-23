ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Китай розкритикував удари США по ядерних об'єктах Ірану

Понеділок 23 червня 2025 08:53
UA EN RU
Китай розкритикував удари США по ядерних об'єктах Ірану Ілюстративне фото: Китай розкритикував удари США по ядерних об'єктах Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Атаки Сполучених Штатів Америки (США) проти ядерних об'єктів Ірану посилюють напруженість на Близькому Сході, а також порушують "суверенітет, безпеку і територіальну цілісність" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Китаю в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Фу Конга, якого цитує Xinhua.

Як зазначив Конг, Пекін засуджує бомбардування ядерних об'єктів, які перебувають під гарантіями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). У тому ж числі пожалівся на порушення цілей та принципів Статуту ООН, а також "суверенітету, безпеки і територіальної цілісності" Ірану.

"У контексті різкого загострення напруженості на Близькому Сході Китай глибоко стурбований ризиком виходу ситуації з-під контролю. Сторони конфлікту, зокрема Ізраїль, повинні негайно припинити вогонь, щоб запобігти ескалації конфлікту і рішуче уникнути поширення війни", - додав він.

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня Ізраїль завдав авіаударів по іранських військових і ядерних об’єктах в рамках операції "Левиний народ". Тоді ж під час обстрілів загинули високопоставлені військові та фахівці, які були залучені до ядерної програми Тегерана. Відтоді між Ізраїлем та Іраном щодня триває взаємний обстріл.

19 січня голова Міністерства оборони Ірану Ісраель Кац заявив, що аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".

У ніч на 22 червня військові США завдали ударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Пізніше голова Білого дому Дональд Трамп заявив про можливість нових ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Ізраїль Іран
Новини
Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж)
Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді