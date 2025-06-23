Китай раскритиковал удары США по ядерным объектам Ирана

Атаки Соединенных Штатов Америки (США) против ядерных объектов Ирана усиливают напряженность на Ближнем Востоке, а также нарушают "суверенитет, безопасность и территориальную целостность" страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Фу Конга, которого цитирует Xinhua.

"В контексте резкого обострения напряженности на Ближнем Востоке Китай глубоко обеспокоен риском выхода ситуации из-под контроля. Стороны конфликта, в частности Израиль, должны немедленно прекратить огонь, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и решительно избежать распространения войны", - добавил он.

Как отметил Конг, Пекин осуждает бомбардировки ядерных объектов, которые находятся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В том же числе пожаловался на нарушение целей и принципов Устава ООН, а также "суверенитета, безопасности и территориальной целостности" Ирана.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль нанес авиаудары по иранским военным и ядерным объектам в рамках операции "Львиный народ". Тогда же во время обстрелов погибли высокопоставленные военные и специалисты, которые были вовлечены в ядерную программу Тегерана. С тех пор между Израилем и Ираном ежедневно продолжается взаимный обстрел.

19 января глава Министерства обороны Ирана Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".

В ночь на 22 июня военные США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности новых ударов.

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