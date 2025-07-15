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Китай розкритикував митні погрози Трампа торговим партнерам Росії

Вівторок 15 липня 2025 11:48
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Китай розкритикував митні погрози Трампа торговим партнерам Росії Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай виступає проти "незаконних односторонніх санкцій" з боку Сполучених Штатів Америки (США), які пригрозив ввести голова Білого дому Дональд Трамп, якщо Росія не погодиться на мир в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназваного представника Міністерства закордонних справ (МЗС), якого цитує Telegraph.

"У митній війні немає переможців, а примус і тиск не вирішать проблем", - заявив представник МЗС Китаю.

Вчора, 14 липня, президент США заявив, що Вашингтон готовий запровадити 100% вторинні мита проти країн, які підтримують торгівлю з Росією, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто мирної угоди щодо війни в Україні.

Спроби США зупинити війну в Україні

Останнім часом США активізували дипломатичні зусилля для зупинення повномасштабної війни в Україні. Американські посадовці неодноразово зустрічались окремо з українською та російською сторонами. На одному з таких етапів Вашингтон запропонував повне припинення бойових дій - Київ підтримав цю ініціативу, а Москва висунула власні умови. Попри це, Росія та Україна повернулися до безпосередніх переговорів і вже провели кілька раундів.

Водночас риторика Трампа щодо конфлікту помітно змінилася з його повторним обранням. Вчора ж президент заявив про розчарування діями Путіна, пригрозив новими санкціями та анонсував поставку Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Бразилію, Китай та Індію зателефонувати Путіну та закликати його до перемир'я, якщо вони бажають уникнути санкцій.

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Китай Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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