Китай раскритиковал пошлинные угрозы Трампа торговым партнерам России

Китай выступает против "незаконных односторонних санкций" со стороны Соединенных Штатов Америки (США), которые пригрозил ввести глава Белого дома Дональд Трамп, если Россия не согласится на мир в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного представителя Министерства иностранных дел (МИД), которого цитирует Telegraph.

Вчера, 14 июля, президент США заявил, что Вашингтон готов ввести 100% вторичные пошлины против стран, которые поддерживают торговлю с Россией, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по войне в Украине.

"В таможенной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем", - заявил представитель МИД Китая.

Попытки США остановить войну в Украине

В последнее время США активизировали дипломатические усилия для остановки полномасштабной войны в Украине. Американские чиновники неоднократно встречались отдельно с украинской и российской сторонами. На одном из таких этапов Вашингтон предложил полное прекращение боевых действий - Киев поддержал эту инициативу, а Москва выдвинула собственные условия. Несмотря на это, Россия и Украина вернулись к непосредственным переговорам и уже провели несколько раундов.

В то же время риторика Трампа относительно конфликта заметно изменилась с его повторным избранием. Вчера же президент заявил о разочаровании действиями Путина, пригрозил новыми санкциями и анонсировал поставку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Бразилию, Китай и Индию позвонить Путину и призвать его к перемирию, если они хотят избежать санкций.

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