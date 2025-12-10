Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, - Зеленський

Співпраця Росії та Китаю

Нагадаємо, Китай офіційно дотримується нейтральної позиції щодо війни Росії проти України.

При цьому Пекін активно співпрацює з Москвою, а низка китайських компаній постачають до РФ товари подвійного призначення, які, зокрема, можуть бути використані для виробництва озброєння.

Крім цього, Китай, маючи на меті вигоду для себе, купує у Росії нафту і газ, чим опосередковано фінансує війну, розпочату Москвою.

Нагадаємо, в червні видання The Economist писало, що Китай став головним постачальником для військової машини Росії. Крім того, Пекін, можливо, міг передати летальну зброю.

Також агентству Reuters стало відомо, що до Росії переправляють китайські бойові двигуни під виглядом "промислових холодильних установок".

У вересні спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог наголошував, що якби Китай припинив допомогу Росії, то війна в Україні "могла б закінчитися вже наступного дня".