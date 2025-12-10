Китай делает шаги на активизацию сотрудничества с Россией, - Зеленский

Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

По его словам, разведка фиксирует усиление фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая. Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю.

"Также фиксируем, что Китай делает шаги на активизацию сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров имеют аналогичную информацию", - добавил президент.

Зеленский поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке.

"Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что у России не уменьшается аппетит к агрессии", - подчеркнул он.