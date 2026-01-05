Китай різко відреагував на захоплення Мадуро силами США

Китай офіційно засудив військову операцію США у Венесуелі, під час якої було захоплено президента Ніколаса Мадуро. У Пекіні заявили, що жодна країна не має права брати на себе роль "світового судді".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі зі своїм пакистанським колегою заявив, що Пекін не визнає легітимності дій Вашингтона. За його словами, суверенітет та безпека всіх країн мають бути повністю захищені міжнародним правом.
"Ми ніколи не думали, що будь-яка країна може діяти як світова поліція, і ми не приймаємо того, що будь-яка нація може претендувати на роль світового судді", - підкреслив керівник китайського МЗС.
Реакція Китаю з'явилася після того, як світ облетіли кадри із затриманим 63-річним Мадуро. На фото, які шокували міжнародну спільноту, венесуельський політик зафіксований із зав'язаними очима та в наручниках.
У МЗС КНР назвали такі дії "гегемоністською поведінкою" та закликали США:
Для Китаю захоплення Мадуро стало серйозним ударом, оскільки Венесуела є стратегічним партнером Пекіна у Латинській Америці протягом останніх 50 років.
Наразі відомо, що захопленого лідера Венесуелі доправили до Нью-Йорка. Вже сьогодні, 5 січня, він має постати перед федеральним суддею для оголошення офіційних звинувачень у "наркотероризмі". Президент США Дональд Трамп уже заявив, що США фактично будуть здійснювати нагляд за урядом Венесуелі.
Нагадаємо, масштабна операція Штатів у Венесуелі під кодовою назвою Absolute Resolve розпочалася 3 січня 2026 року. Американські сили завдали авіаударів по Каракасу та заблокували ключові об'єкти інфраструктури, що стало початком активної фази повалення режиму.
Вже наступного дня стало відомо, що спецпризначенці США затримали Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес. Їх було взято під варту під час спроби залишити президентський палац та оперативно вивезено за межі країни.
Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі. Наразі венесуельський політик перебуває під вартою у Нью-Йорку.