Китай резко отреагировал на захват Мадуро силами США

Позиция Пекина

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим пакистанским коллегой заявил, что Пекин не признает легитимности действий Вашингтона. По его словам, суверенитет и безопасность всех стран должны быть полностью защищены международным правом.

"Мы никогда не думали, что какая-то страна может действовать как мировая полиция, и мы не принимаем того, что любая нация может претендовать на роль мирового судьи", - подчеркнул руководитель китайского МИД.

Шок от кадров из Каракаса

Реакция Китая появилась после того, как мир облетели кадры с задержанным 63-летним Мадуро. На фото, которые шокировали международное сообщество, венесуэльский политик зафиксирован с завязанными глазами и в наручниках.

В МИД КНР назвали такие действия "гегемонистским поведением" и призвали США:

соблюдать Устав ООН;

прекратить нарушение суверенитета других государств;

решать споры исключительно в правовом поле.

Для Китая захват Мадуро стал серьезным ударом, поскольку Венесуэла является стратегическим партнером Пекина в Латинской Америке в течение последних 50 лет.

Что ждет Мадуро

Известно, что захваченного лидера Венесуэлы доставили в Нью-Йорк. Уже сегодня, 5 января, он должен предстать перед федеральным судьей для объявления официальных обвинений в "наркотерроризме". Президент США Дональд Трамп уже заявил, что США фактически будут осуществлять надзор за правительством Венесуэлы.