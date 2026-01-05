RU

Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китай резко отреагировал на захват Мадуро силами США

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Китай официально осудил военную операцию США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. В Пекине заявили, что ни одна страна не имеет права брать на себя роль "мирового судьи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Позиция Пекина

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим пакистанским коллегой заявил, что Пекин не признает легитимности действий Вашингтона. По его словам, суверенитет и безопасность всех стран должны быть полностью защищены международным правом.

"Мы никогда не думали, что какая-то страна может действовать как мировая полиция, и мы не принимаем того, что любая нация может претендовать на роль мирового судьи", - подчеркнул руководитель китайского МИД.

Шок от кадров из Каракаса

Реакция Китая появилась после того, как мир облетели кадры с задержанным 63-летним Мадуро. На фото, которые шокировали международное сообщество, венесуэльский политик зафиксирован с завязанными глазами и в наручниках.

В МИД КНР назвали такие действия "гегемонистским поведением" и призвали США:

  • соблюдать Устав ООН;
  • прекратить нарушение суверенитета других государств;
  • решать споры исключительно в правовом поле.

Для Китая захват Мадуро стал серьезным ударом, поскольку Венесуэла является стратегическим партнером Пекина в Латинской Америке в течение последних 50 лет.

Что ждет Мадуро

Известно, что захваченного лидера Венесуэлы доставили в Нью-Йорк. Уже сегодня, 5 января, он должен предстать перед федеральным судьей для объявления официальных обвинений в "наркотерроризме". Президент США Дональд Трамп уже заявил, что США фактически будут осуществлять надзор за правительством Венесуэлы.

Напомним, масштабная операция Штатов в Венесуэле под кодовым названием Absolute Resolve началась 3 января 2026 года. Американские силы нанесли авиаудары по Каракасу и заблокировали ключевые объекты инфраструктуры, что стало началом активной фазы свержения режима.

Уже на следующий день стало известно, что спецназовцы США задержали Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были взяты под стражу при попытке покинуть президентский дворец и оперативно вывезены за пределы страны.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме. Сейчас венесуэльский политик находится под стражей в Нью-Йорке.

Соединенные Штаты АмерикиКитайВенесуэла