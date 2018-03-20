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Интервью

Китай продолжит открывать экономику на фоне угрозы торговой войны

НовостиЭкономика    20.03.2018 - 12:25
Фото: Ли Кэцян (aqsiq.gov.cn)
Фото: Ли Кэцян (aqsiq.gov.cn)

Кэцян надеется, что США будут избегать торговой войны

Китай продолжит вести свою экономику более открыто, предоставляя зарубежным и местным компаниям равные возможности для конкуренции. Об этом сказал премьер-министр страны Ли Кэцян на закрытии ежегодной сессии парламента КНР, передает Reuters.

Сообщается, что опасения о глобальной торговой войне усилились после того, как президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия.

Согласно информации издания, к концу этой недели США сообщат о введении новых пошлин на импорт китайских товаров стоимостью до 60 млрд долларов в год. Кроме того, Трамп пообещал ужесточить позицию в отношении Китая и его торговых практик.

Кэцян выразил надежду, что США будут избегать торговой войны.

“Я надеюсь, что и Китай, и США будут действовать рационально, а не идти на поводу у эмоций, и избегать торговой войны”, - сказал Ли.

По его словам, Китай будет продолжать снижать пошлины на импорт.

"Китай улучшит доступ к промышленному сектору и сфере услуг, продолжив снижать пошлины на импорт", - сказал Ли, добавив, что китайская экономика уже настолько интегрирована в мировую, что закрытие дверей Китаю будет означать блокировку пути Китая к развитию.

Напомним, 18 марта глава Государственного совета Китая Ли Кэцян был переизбран на новый срок.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, Китай
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