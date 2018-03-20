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Китай продовжить відкривати економіку на тлі загрози торгової війни

НовиниЕкономіка    20.03.2018 - 12:25
Фото: Лі Кецян (aqsiq.gov.cn)
Фото: Лі Кецян (aqsiq.gov.cn)

Кецян сподівається, що США будуть уникати торгової війни

Китай продовжить вести свою економіку більш відкрито, надаючи іноземним і місцевим компаніям рівні можливості для конкуренції. Про це сказав прем'єр-міністр країни Лі Кецян на закриття щорічної сесії парламенту КНР, передає Reuters.

Повідомляється, що побоювання про глобальну торгову війну посилились після того, як президент США Дональд Трамп ввів високі мита на імпорт сталі і алюмінію.

Згідно з інформацією видання, до кінця цього тижня США повідомлять про введення нових мит на імпорт китайських товарів вартістю до 60 млрд доларів на рік. Крім того, Трамп пообіцяв посилити позицію щодо Китаю та його торгових практик.

Кецян висловив надію, що США будуть уникати торговельної війни.

"Я сподіваюся, що і Китай, і США будуть діяти раціонально, а не йти на поводу в емоціях, і уникати торгової війни", - сказав Лі.

За його словами, Китай буде продовжувати знижувати мита на імпорт.

"Китай поліпшить доступ до промислового сектору і сфери послуг, знижуючи мита на імпорт", - сказав Лі, додавши, що китайська економіка вже настільки інтегрована в світову, що закриття дверей Китаю означатиме блокування шляху Китаю до розвитку.

Нагадаємо, 18 березня голова Державної ради Китаю Лі Кецян був переобраний на новий термін.

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Теги: Сполучені Штати Америки, Китай
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