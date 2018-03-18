Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Китае Ли Кэцяна переизбрали главой Госсовета КНР

НовостиПолитика    18.03.2018 - 22:33
Фото: Ли Кэцян (english.gov.cn)
Фото: Ли Кэцян (english.gov.cn)

Этот чиновник занимает должность главы Госсовета Китая с 2013 года

Глава Государственного совета Китая Ли Кэцян был переизбран на новый срок. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Указано, что он был утвержден на шестом пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва и произнес клятву верности Конституции Китая.

Отмечается, что Ли Кэцян занимает должность главы Госсовета КНР с 2013 года.

Напомним, 17 марта 2018 года был переизбран председателем Китая Си Цзиньпин.

Кроме того, были одобрены поправки в Конституцию страны, согласно которым ему разрешено управлять государством более двух сроков. Ранее, 11 марта, поправки были приняты Всекитайским собранием народных представителей.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Порошенко ожидает усиления сотрудничества с Китаем после переизбрания главы КНР В Китае депутаты позволили главе КНР руководить страной пожизненно
Теги: Китай, КНР, избрание
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top