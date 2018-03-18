В Китае Ли Кэцяна переизбрали главой Госсовета КНР

Этот чиновник занимает должность главы Госсовета Китая с 2013 года
Глава Государственного совета Китая Ли Кэцян был переизбран на новый срок. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Указано, что он был утвержден на шестом пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва и произнес клятву верности Конституции Китая.
Отмечается, что Ли Кэцян занимает должность главы Госсовета КНР с 2013 года.
Напомним, 17 марта 2018 года был переизбран председателем Китая Си Цзиньпин.
Кроме того, были одобрены поправки в Конституцию страны, согласно которым ему разрешено управлять государством более двух сроков. Ранее, 11 марта, поправки были приняты Всекитайским собранием народных представителей.