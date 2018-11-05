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Китай призывает США уважать его право торговать с Ираном

Новости » Политика    05.11.2018 - 10:45
Фото: флаг КНР (GettyImages)
Фото: флаг КНР (GettyImages)

МИД Китая выразил сожаление в связи с введением санкций против Ирана

В связи с введением Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, Китай призвал соблюдать его право торговать с Ираном. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг, МИД выразил сожаление в связи с решением США вновь ввести санкции в отношении Ирана. Также она сказала, что Китай возражает против односторонних санкций.

"Китай и Иран осуществляют нормальное сотрудничество в рамках международного права, отношения стран являются законными и разумными, и их следует уважать и защищать", - сказала представитель МИД.

Она не прокомментировала информацию, что Китай может войти в число стран, которым Вашингтон разрешит покупать нефть у Ирана.

Напомним, 5 ноября 2018 администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года. Сообщается, что санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, что касаются экономики.

Иран отреагировал на санкции США. По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, новые санкции США будут в основном иметь "психологическое воздействие".

 

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