Иран отреагировал на восстановление санкций США

По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, новые санкции США будут в основном иметь "психологическое воздействие"
В Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана заявили, что США не смогут добиться своих экономических и политических целей, восстановив все санкции, ранее снятые в рамках ядерной сделки. По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, новые санкции США будут в основном иметь "психологическое воздействие", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
"Америка не сможет осуществить какие-либо меры против нашей великой и храброй нации. У нас есть знания и способность управлять экономикой страны", - сказал представитель МИД Ирана.
Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились предоставить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешение на покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций против государства, который запланирован на 5 ноября.
Также ранее сообщалось, что Штаты могут смягчить позицию в вопросе введения санкций против Ирана.
Отметим, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых санкций со стороны США, что вступят в действие 5 ноября этого года.