Иран отреагировал на восстановление санкций США

Фото: Бахрам Касеми (iines.org)

По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, новые санкции США будут в основном иметь "психологическое воздействие"

В Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана заявили, что США не смогут добиться своих экономических и политических целей, восстановив все санкции, ранее снятые в рамках ядерной сделки. По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, новые санкции США будут в основном иметь "психологическое воздействие", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Америка не сможет осуществить какие-либо меры против нашей великой и храброй нации. У нас есть знания и способность управлять экономикой страны", - сказал представитель МИД Ирана.

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились предоставить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешение на покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций против государства, который запланирован на 5 ноября.

Также ранее сообщалось, что Штаты могут смягчить позицию в вопросе введения санкций против Ирана.

Отметим, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых санкций со стороны США, что вступят в действие 5 ноября этого года.