Китай закликає США поважати його право торгувати з Іраном

Фото: прапор КНР (GettyImages)

МЗС Китаю висловив співчуття у зв'язку з введенням санкцій проти Ірану

У зв'язку з введенням Сполученими Штатами санкцій щодо Ірану, Китай закликав дотримуватися його права торгувати з Іраном. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунінг, МЗС висловлює жаль у зв'язку з рішенням США знову ввести санкції щодо Ірану. Також вона сказала, що Китай виступає проти односторонніх санкцій.

"Китай і Іран здійснюють нормальне співробітництво в рамках міжнародного права, відносини країн є законними та обґрунтованими, і їх слід поважати і захищати", - сказала представник МЗС.

Вона не прокоментувала інформацію, що Китай може увійти в число країн, яким Вашингтон вирішить дозволити купувати нафту в Ірану.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках ядерної угоди 2015 року. Повідомляється, що санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банківської і всіх інших галузей, що стосуються економіки.

Іран відреагував на відновлення санкцій США. За словами офіційного представника МЗС Ірану Бахрама Касемі, нові санкції США будуть в основному мати "психологічний вплив".