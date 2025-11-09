Китай призупинив заборону на експорт рідкісноземельних металів до США

"Потепління" у торгівлі між Китаєм та США

При цьому 6 листопада Китай на рік призупинив дію обмежень, запроваджених у березні, щодо постачання товарів подвійного призначення 31 американській компанії, переважно з оборонної та аерокосмічної сфер. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з керівником Китаю Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.

За підсумками цієї зустрічі Трамп повідомив про рішення зменшити мита на китайські товари на 10%, внаслідок чого загальний рівень американських тарифів становитиме 47%, що розглядають як крок до часткового пом'якшення торгівельного тиску між Вашингтоном і Пекіном.

Зі свого боку, після зустрічі двох лідерів Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари терміном на один рік. При цьому базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним.