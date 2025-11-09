RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Китай приостановил запрет на экспорт редкоземельных металлов в США

Иллюстративное фото: почти год назад Китай запретил экспорт в США (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Китай приостановил действие запрета на экспорт в Соединенные Штаты галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов, которые было запрещено экспортировать с декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что министерство торговли КНР сообщило 9 ноября, что приостанавливает экспортный запрет до 27 ноября 2025 года. До этого экспорт был запрещен с декабря 2024 года.

Также министерство заявило о приостановлении проверок конечного пользователя и целевого назначения для экспорта графита "двойного использования", который осуществляется в Соединенные Штаты. Запрет снят сроком на один год.

 

"Потепление" в торговле между Китаем и США

При этом 6 ноября Китай на год приостановил действие ограничений, введенных в марте, по поставкам товаров двойного назначения 31 американской компании, преимущественно из оборонной и аэрокосмической сфер. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с руководителем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.

По итогам этой встречи Трамп сообщил о решении уменьшить пошлины на китайские товары на 10%, в результате чего общий уровень американских тарифов составит 47%, что рассматривается как шаг к частичному смягчению торгового давления между Вашингтоном и Пекином.

В свою очередь, после встречи двух лидеров Китай объявил о приостановлении действия дополнительных 24% таможенных тарифов на американские товары сроком на один год. При этом базовое 10% тарифное ограничение останется в силе.

КитайСоединенные Штаты Америки