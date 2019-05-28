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Китай прекратил покупать иранскую нефть, - WSJ

Новости » Экономика    28.05.2019 - 06:43
Китай прекратил покупать иранскую нефть, - WSJ
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Пока ни одна из стран не подтверждает эту информацию официально

Китайские компании прекратили закупки нефти в Иране. Как информирует РБК-Украина, об этом со ссылкой на иранских предпринимателей сообщает The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что пока ни в Тегеране, ни в Пекине эту информацию официально не подтверждают. Сообщется, что после объявления санкций со стороны США против стран, которые будут закупать иранскую нефть, страны начали придерживаться этих правил. Китай - одна из таких стран.

"Они действительно соблюдают санкционный режим", - подтвердил WSJ один из неназванных руководителей иранской нефтяной промышленности.

Также WSJ пишет, что эта информация подтверждается, если проанализировать данные сервисов, отслеживающих движение танкеров между нефтеналивными терминалами на острове Харк, откуда ведется большая часть экспорта нефти и азиатскими портами.

Так, в середине мая на Харке был загружен китайский танкер. Однако до пункта назначения он не дошел. Вместо этого он остался в Оманском заливе около берегов Ирана.

Как говорят исочники в Тегеране, танкер используется как временное хранилище нефти. В этих хранилищах остаются "миллионы баррелей нефти, которые могут быть отправлены в Китай сразу после того, как на это разрешит Пекин".

Напомним, цена нефти североморской марки Brent в понедельник, 27 мая, превысила отметку в 69 долларов за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на Brent поднялась до 69,15 доллара за баррель. Это на 1,66% выше закрытия предыдущих торгов.

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