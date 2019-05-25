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В Иране ответили на решение США отправить войска на Ближний Восток

Новости » Политика    25.05.2019 - 14:48
В Иране ответили на решение США отправить войска на Ближний Восток
Фото: Мухаммед Зариф (wikipedia.org)

В Иране заявили, что США пытаются поднять напряженность в Персидском заливе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что решение США отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток является "чрезвычайно опасным" для мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Зариф заявил, что своими действиями США пытаются оправдать "враждебную политику", а также "поднять напряженность в Персидском заливе".

"Расширение присутствия США в нашем регионе чрезвычайно опасно, оно угрожает международному миру и безопасности, и это нужно решать", - сообщил министр.

Также командир Революционной гвардии генерал-майор Голамали Рашид заявил, что безопасность Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом транспортировки нефти, связана с безопасностью Ирана экспортировать свою нефть.

"Говорить о безопасности и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе невозможно без учета интересов иранской нации, включая экспорт нефти", - заявил командир Революционной гвардии.

Напомним, что Трамп отправляет на Ближний Восток 1,5 тыс. военных. Американских военных отправят в основном в качестве защитной меры, на фоне обострения в отношениях с Ираном.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранБлижний восток
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