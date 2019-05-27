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Цены на нефть перешли к росту на сокращении добычи в США

Новости » Энергетика    27.05.2019 - 15:54
Цены на нефть перешли к росту на сокращении добычи в США
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Цены за день поднялись более чем на 1%

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 27 мая, превысила отметку в 69 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 15:38 по киевскому времени стоимость июльских фьючерсов на Brent поднялась до 69,15 доллара за баррель. Это на 1,66% выше закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть перешли к росту на данных о снижении активности в добывающем секторе США. В частности, по данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5 - до 797 единиц. Показатель стал минимальным с марта прошлого года.

В то же время рост цен сдерживается заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торговой сделки с Китаем.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки российской нефти в США резко выросли на фоне ситуации в Венесуэле. До этого Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной компании, также была сокращена добыча нефти странами-членами ОПЕК.

 

Украина возобновила транзит российской нефти в Европу
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