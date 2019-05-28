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Китай припинив купувати іранську нафту, - WSJ

Новини » Економіка    28.05.2019 - 06:43
Китай припинив купувати іранську нафту, - WSJ
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Поки жодна з країн не підтверджує цю інформацію офіційно

Китайські компанії припинили закупівлі нафти в Ірані. Як інформує РБК-Україна, про це з посиланням на іранських підприємців повідомляє The Wall Street Journal.

Газета відзначає, що поки ні в Тегерані, ні в Пекіні цю інформацію офіційно не підтверджують. Повідомляться, що після оголошення санкцій з боку США проти країн, які будуть закуповувати іранську нафту, країни почали дотримуватися цих правил. Китай - одна з таких країн.

"Вони дійсно дотримуються режим санкцій", - підтвердив WSJ один з неназваних керівників іранської нафтової промисловості.

Також WSJ зазначає, що ця інформація підтверджується, якщо проаналізуватим дані сервісів, які відстежують рух танкерів між нафтоналивними терміналами на острові Харк, звідки ведеться велика частина експорту нафти і азіатськими портами.

Так, в середині травня на острові Харк був завантажений китайський танкер. Однак до пункту призначення він не дійшов. Замість цього він залишився в затоці Омана біля берегів Ірану.

Як кажуть ісочнікі в Тегерані, танкер використовується як тимчасове сховище нафти. У цих сховищах залишаються "мільйони барелів нафти, які можуть бути відправлені в Китай відразу після того, як на це дозволить Пекін".

Нагадаємо, ціна нафти північноморської марки Brent в понеділок, 27 травня, перевищила позначку в 69 доларів за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на Brent піднялася до 69,15 долара за барель. Це на 1,66% вище від закриття попередніх торгів.

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