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Китай предоставит оборудование для больниц Украины

Новости » Общество    16.01.2019 - 13:01
Китай предоставит оборудование для больниц Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)  

Украина получит 230 единиц современного медицинского оборудования

Китай предоставит техническую помощь в виде современного медицинского оборудования для больниц Украины. На подписание соответствующего соглашения Кабинет министров уполномочил первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, передает РБК-Украина.

Сообщается, что в мае 2016 года украинская сторона направила на рассмотрение правительства Китая запрос от Минздрава о безвозмездной помощи в виде медицинского оборудования. В конце того же года Пекин сообщил о возможности реализации этого проекта. В течение двух лет стороны готовили соответствующее соглашение.

По условиям соглашения, Украина получит 230 единиц современного медицинского оборудования для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей. В перечень оборудования вошли томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии, микроскопы и другое.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о возможности заключения деклараций с врачами сверх нормы.

Отметим, в декабре Минздрав вдвое увеличил закупку лекарств для больных раком.

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