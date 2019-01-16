Китай предоставит оборудование для больниц Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина получит 230 единиц современного медицинского оборудования

Китай предоставит техническую помощь в виде современного медицинского оборудования для больниц Украины. На подписание соответствующего соглашения Кабинет министров уполномочил первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, передает РБК-Украина.

Сообщается, что в мае 2016 года украинская сторона направила на рассмотрение правительства Китая запрос от Минздрава о безвозмездной помощи в виде медицинского оборудования. В конце того же года Пекин сообщил о возможности реализации этого проекта. В течение двух лет стороны готовили соответствующее соглашение.

По условиям соглашения, Украина получит 230 единиц современного медицинского оборудования для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей. В перечень оборудования вошли томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии, микроскопы и другое.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о возможности заключения деклараций с врачами сверх нормы.

Отметим, в декабре Минздрав вдвое увеличил закупку лекарств для больных раком.