ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Минздрав вдвое увеличил закупку лекарств для больных раком

Новости » Медицина    21.12.2018 - 20:39
Минздрав вдвое увеличил закупку лекарств для больных раком
Иллюстративное фото (УНИАН)

Минздрав увеличил финансирование по этому направлению на 910 млн. гривен

Минстерство здравоохранения (Минздрав) Украины приняло решение о дополнительном финансировании программы государственных закупок лекарств по направлению “Взрослая онкология”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Как отмечается, таким образом в 2018 году Украина закупит вдвое больше лекарств для взрослых, больных раком.

Сообщается, что Минздрав оптимизировал подходы к более точному сбору потребности в лекарствах на местах и провел аудит поставок и остатков лекарственных средств. Благодаря этим шагам министерство смогло эффективно распределить средства между направлениями бюджетной программы для обеспечения максимального обеспечения потребности в лекарствах.

За счет оптимизации распределения средств удалось направить дополнительные средства на направление “Взрослая онкология”, чтобы значительно повысить обеспеченность лекарствами онкобольных.

До предусмотренных по этому направлению в начале года 709 млн грн удалось добавить еще 910 млн. гривен, то есть увеличить финансирование более чем вдвое. Закупки на общую сумму около 1,6 млрд гривен позволяют обеспечить 80% от потребности в препаратах, имеющиеся в государственных закупках. Это означает, что в два раза больше пациентов получат бесплатное лечение от рака.

"Направление онкологии - одно из самых недофинансированных, поскольку в настоящее время на учете пациентов с онкозаболеваниями находится почти миллион украинцев. По данным Национального канцер-реестра Украины, ежегодно регистрируют 136 тысяч новых случаев заболеваний", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав вдвое увеличил закупку лекарств для больных ракомРанее Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране происходит определенный монопольный сговор для того, чтобы искусственно завышать цены внутри страны на ряд лекарственных препаратов.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения'я Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу.

Кабмин объявил выговор первому замглавы Гослекслужбы Школьникам, которые долгое время болеют, позволили учиться в больнице
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинылекарства
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь