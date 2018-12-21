Минздрав вдвое увеличил закупку лекарств для больных раком

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Минздрав увеличил финансирование по этому направлению на 910 млн. гривен

Минстерство здравоохранения (Минздрав) Украины приняло решение о дополнительном финансировании программы государственных закупок лекарств по направлению “Взрослая онкология”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Как отмечается, таким образом в 2018 году Украина закупит вдвое больше лекарств для взрослых, больных раком.

Сообщается, что Минздрав оптимизировал подходы к более точному сбору потребности в лекарствах на местах и провел аудит поставок и остатков лекарственных средств. Благодаря этим шагам министерство смогло эффективно распределить средства между направлениями бюджетной программы для обеспечения максимального обеспечения потребности в лекарствах.

За счет оптимизации распределения средств удалось направить дополнительные средства на направление “Взрослая онкология”, чтобы значительно повысить обеспеченность лекарствами онкобольных.

До предусмотренных по этому направлению в начале года 709 млн грн удалось добавить еще 910 млн. гривен, то есть увеличить финансирование более чем вдвое. Закупки на общую сумму около 1,6 млрд гривен позволяют обеспечить 80% от потребности в препаратах, имеющиеся в государственных закупках. Это означает, что в два раза больше пациентов получат бесплатное лечение от рака.

"Направление онкологии - одно из самых недофинансированных, поскольку в настоящее время на учете пациентов с онкозаболеваниями находится почти миллион украинцев. По данным Национального канцер-реестра Украины, ежегодно регистрируют 136 тысяч новых случаев заболеваний", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране происходит определенный монопольный сговор для того, чтобы искусственно завышать цены внутри страны на ряд лекарственных препаратов.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения'я Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу.