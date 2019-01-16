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Китай надасть обладнання для лікарень України

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 13:01
Китай надасть обладнання для лікарень України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна отримає 230 одиниць сучасного медичного обладнання

Китай надасть технічну допомогу у вигляді сучасного медичного обладнання для лікарень України. На підписання відповідної угоди Кабінет міністрів уповноважив першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що в травні 2016 року українська сторона направила на розгляд уряду Китаю запит від МОЗ про безоплатну допомогу у вигляді медичного обладнання. Наприкінці того ж року Пекін повідомив про можливість реалізації цього проекту. Протягом двох років сторони готували відповідну угоду.

За умовами угоди, Україна отримає 230 одиниць сучасного медичного обладнання для лікарень Херсонської, Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької та Дніпропетровської областей. До переліку обладнання увійшли томографи, лінійні прискорювачі, мультифункціональні монітори, рентгенівське обладнання, системи серцевої/інтервенційної ангіографії, мікроскопи та інше.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили про можливість укладання декларацій з лікарями понад норми.

Зазначимо, в грудні МОЗ вдвічі збільшив закупівлю ліків для хворих на рак.

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