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В Минздраве сообщили о возможности заключения деклараций с врачами сверх нормы

Новости » Общество    11.01.2019 - 12:40
В Минздраве сообщили о возможности заключения деклараций с врачами сверх нормы
Иллюстративное фото (moz.gov.ua)

Ранее Минздрав утвердил оптимальный объем практики для терапевта в размере 2000 деклараций

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в настоящее время появилась техническая возможность заключать декларации с врачами выше рекомендованного количества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

Как отмечается, ранее Минздрав утвердил оптимальный объем практики для терапевта в размере 2000 деклараций, для семейного врача - 1800, для педиатра - 900.

"Есть хорошая новость: теперь появилась техническая возможность заключать декларации с врачами первичной медицинской помощи сверх рекомендованного количества, утвержденного Минздравом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 10 января 2019 года врачи имеют техническую возможность заключать декларации сверх оптимального количества, для этого вводятся корректирующие коэффициенты. Указанные изменения были внесены в электронную систему согласно постановлению Кабмина от 18 декабря 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на конец декабря 2018 года правом выбора своего врача в Украине воспользовались 23 миллиона граждан.

Как писало РБК-Украина, обслуживание пациентов, которые не подписали декларации с врачами, будет, как и раньше, бесплатным.

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