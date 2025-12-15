Китай прагне лідерства на ринку золота, придбавши бразильські родовища

Китай робить гігантський крок до контролю над світовим ринком золота, витративши 1 млрд доларів на бразильські копальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Так, китайська компанія CMOC Group, один із найбільших гірничодобувних концернів Китаю, оголосила про придбання бразильського бізнесу Equinox Gold Corp. на суму 1 мільярд доларів США.

Угода включає дві компанії Equinox - Leagold LatAm Holdings BV та Luna Gold Corp., які контролюють кілька золотих родовищ у Бразилії.

За умовами угоди, Equinox отримає 900 мільйонів доларів готівкою одразу після закриття, а також умовний платіж у розмірі 115 мільйонів доларів через рік.

Відповідно до заяви CMOC, після завершення цієї угоди річний видобуток золота концерну зросте до 8 тонн на рік.

Зазначимо, що основним напрямком діяльності CMOC залишається мідь та кобальт, однак останні придбання демонструють активне розширення у секторі дорогоцінних металів.

Раніше цього року компанія вже купила канадську гірничодобувну компанію Lumina Gold Corp. за 581 мільйон канадських доларів (приблизно 422 мільйони доларів США) для розробки найбільшого родовища первинного золота в Еквадорі.

Аналітики відзначають, що угода CMOC з Equinox має зміцнити позиції китайського концерну на ринку золота Латинської Америки та підкреслює глобальні амбіції компанії у секторі дорогоцінних металів, одночасно підвищуючи вплив Китаю на світовому ринку золота.