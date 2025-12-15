ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Китай стремится к лидерству на рынке золота, приобретя бразильские месторождения

Китай, Понедельник 15 декабря 2025 03:56
UA EN RU
Китай стремится к лидерству на рынке золота, приобретя бразильские месторождения Иллюстративное фото: слитки золота (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китай делает гигантский шаг к контролю над мировым рынком золота, потратив 1 млрд долларов на бразильские рудники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Так, китайская компания CMOC Group, один из крупнейших горнодобывающих концернов Китая, объявила о приобретении бразильского бизнеса Equinox Gold Corp. на сумму 1 миллиард долларов США.

Сделка включает две компании Equinox - Leagold LatAm Holdings BV и Luna Gold Corp., которые контролируют несколько золотых месторождений в Бразилии.

По условиям сделки, Equinox получит 900 миллионов долларов наличными сразу после закрытия, а также условный платеж в размере 115 миллионов долларов через год.

Согласно заявлению CMOC, после завершения этой сделки годовая добыча золота концерна возрастет до 8 тонн в год.

Отметим, что основным направлением деятельности CMOC остается медь и кобальт, однако последние приобретения демонстрируют активное расширение в секторе драгоценных металлов.

Ранее в этом году компания уже купила канадскую горнодобывающую компанию Lumina Gold Corp. за 581 миллион канадских долларов (примерно 422 миллиона долларов США) для разработки крупнейшего месторождения первичного золота в Эквадоре.

Аналитики отмечают, что соглашение CMOC с Equinox должно укрепить позиции китайского концерна на рынке золота Латинской Америки и подчеркивает глобальные амбиции компании в секторе драгоценных металлов, одновременно повышая влияние Китая на мировом рынке золота.

Напомним, что мировые цены на золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду. Так, по данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое.

Кстати, Россия начала массово распродавать свои золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о скором истощении ее стратегических запасов из-за войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Бразилия
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе