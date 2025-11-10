Китай послаблює тиск у торговельній війні: на рік відклав портовий збір із суден США

Китай на один рік призупинив реалізацію обмежувальних заходів щодо суднобудівної галузі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Йдеться про відтермінування запровадження спеціального портового збору з американських суден. Крім того, Пекін призупинив розслідування впливу таких заходів на безпеку та розвиток судноплавної галузі, суднобудівної промисловості й пов’язаних ланцюгів постачання.
Рішення ухвалене з урахуванням домовленостей, досягнутих під час торговельних переговорів між Китаєм і США в Куала-Лумпурі.
У жовтні Міністерство комерції КНР повідомляло, що після переговорів між головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом обидві сторони домовилися взаємно призупинити дію заходів проти суднобудівної галузі терміном на один рік.
Китай призупинив дію заборони на експорт до Сполучених Штатів галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів, які було заборонено експортувати з грудня 2024 року.
6 листопада Китай на рік призупинив дію обмежень, запроваджених у березні, щодо постачання товарів подвійного призначення 31 американській компанії, переважно з оборонної та аерокосмічної сфер. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з керівником Китаю Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.
За підсумками цієї зустрічі Трамп повідомив про рішення зменшити мита на китайські товари на 10%, внаслідок чого загальний рівень американських тарифів становитиме 47%, що розглядають як крок до часткового пом'якшення торгівельного тиску між Вашингтоном і Пекіном.