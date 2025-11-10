Китай ослабляет давление в торговой войне: на год отложил портовый сбор с судов США

Речь идет об отсрочке введения специального портового сбора с американских судов. Кроме того, Пекин приостановил расследование влияния таких мер на безопасность и развитие судоходной отрасли, судостроительной промышленности и связанных цепочек поставок.

Решение принято с учетом договоренностей, достигнутых в ходе торговых переговоров между Китаем и США в Куала-Лумпуре.

В октябре Министерство коммерции КНР сообщало, что после переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом обе стороны договорились взаимно приостановить действие мер против судостроительной отрасли сроком на один год.