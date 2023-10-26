Китай пообіцяв співпрацю у розслідуванні пошкодження газогону Balticconnector

"Ми співпрацюємо з Китаєм, щоб з'ясувати роль китайського корабля, який перебував на цій ділянці в той самий час, коли сталося пошкодження. Вони пообіцяли добре співпрацювати з нами", - сказав він.

Орпо також додав, що пишається тим, як швидко фінська влада розслідує цю справу.

Прем'єр-міністрів також згадав про підтримку України, зазначивши, що вона повинна продовжуватися.

Щодо питання Ізраїлю і Сектору Гази, фінський лідер сказав: "Я дуже сподіваюся, що сьогодні це не складно", і що Ізраїль має "право на самооборону, але має бути також ... вони повинні дбати про права людини, і ми повинні переконатися, що гуманітарна допомога може надходити в район Гази".

Пошкодження газопроводу Balticconnector

Нагадаємо, газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію у Балтійському морі, були пошкоджені в ніч на 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

Додамо, що Фінляндія, яка проводить власне розслідування інциденту, припустила, що за аварією стоїть "якась держава".

За інформацією поліції Фінляндії, перед аварією біля Balticconnector помітили російське та китайське судна.

Зауважимо, що згідно з розслідуванням, поруч із пошкодженою ділянкою газопроводу між Фінляндією та Естонією було знайдено великий якір, який може належати китайському вантажному судну Newnew Polar Bear, яке проходило в цьому районі. При цьому правоохоронці не впевнені в тому, чи був це умисний вчинок.

Водночас стало відомо, що російський корабель "Севморпутін" більше не пов'язаний з основним напрямком розслідування.

Додамо, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що не можна виключати варіант диверсії. При цьому раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь, якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.

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