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Китай пообещал сотрудничество в расследовании повреждения газопровода Balticconnector

Фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Китай пообещал сотрудничать в расследовании повреждения балтийского газопровода и подводных интернет-кабелей между Финляндией и Эстонией Balticconnector.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпу на саммит Европейского Совета, которого цитирует The Guardian.

"Мы сотрудничаем с Китаем, чтобы выяснить роль китайского корабля, который находился на этом участке в то самое время, когда произошло повреждение. Они пообещали хорошо сотрудничать с нами", - сказал он.

Орпо также добавил, что гордится тем, как быстро финские власти расследуют это дело.

Премьер-министров также упомянул о поддержке Украины, отметив, что она должна продолжаться.

Относительно вопроса Израиля и Сектора Газа, финский лидер сказал: "Я очень надеюсь, что сегодня это не сложно", и что Израиль имеет "право на самооборону, но должно быть также... они должны заботиться о правах человека, и мы должны убедиться, что гуманитарная помощь может поступать в район Газы".

Повреждение газопровода Balticconnector

Напомним, газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

Добавим, что Финляндия, которая проводит собственное расследование инцидента предположила, что за аварией стоит "какое-то государство".

По информации полиции Финляндии, перед аварией у Balticconnector заметили российское и китайское суда.

Отметим, что согласно расследованию, рядом с поврежденным участком газопровода между Финляндией и Эстонией был найден крупный якорь, который может принадлежать китайскому грузовому судну Newnew Polar Bear, проходившему в этом районе. При этом правоохранители не уверены в том, был ли это умышленный поступок.

В то же время, стало известно, что российский корабль "Севморпутин" больше не связан с основным направлением расследования.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нельзя исключать вариант диверсии. При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ, если диверсия на газопроводе подтвердится.

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