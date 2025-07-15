Китай пообіцяв Росії "глибшу" підтримку після погроз Трампа

Спроби США зупинити війну в Україні

США останнім часом посилили свої дипломатичні зусилля з метою зупинити повномасштабну війну в Україні. Американські офіційні особи провели низку окремих перемовин із представниками України та Росії. Під час одного з раундів Вашингтон виступив із пропозицією про повне припинення бойових дій - Україна цю ініціативу підтримала, а російська сторона висунула зустрічні вимоги. Попри це, Київ та Москва відновили прямий діалог і вже провели кілька раундів переговорів.

Після того як Дональд Трамп вдруге очолив Білий дім - його риторика щодо Росії суттєво змінювалась. Вчора ж, 14 липня, він висловив невдоволення діями диктатора Володимира Путіна, попередив про можливість запровадження нових санкцій проти Росії та оголосив про передачу Україні додаткових зенітно-ракетних систем Patriot.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до Бразилії, Китаю та Індії із закликом вплинути на Кремль і переконати Путіна погодитися на перемир’я, якщо прагнуть уникнути санкцій.

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