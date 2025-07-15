Китай пообещал России "более глубокую" поддержку после угроз Трампа

Попытки США остановить войну в Украине

США в последнее время усилили свои дипломатические усилия с целью остановить полномасштабную войну в Украине. Американские официальные лица провели ряд отдельных переговоров с представителями Украины и России. Во время одного из раундов Вашингтон выступил с предложением о полном прекращении боевых действий - Украина эту инициативу поддержала, а российская сторона выдвинула встречные требования. Несмотря на это, Киев и Москва возобновили прямой диалог и уже провели несколько раундов переговоров.

После того как Дональд Трамп во второй раз возглавил Белый дом - его риторика в отношении России существенно менялась. Вчера же, 14 июля, он выразил недовольство действиями диктатора Владимира Путина, предупредил о возможности введения новых санкций против России и объявил о передаче Украине дополнительных зенитно-ракетных систем Patriot.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Бразилии, Китаю и Индии с призывом повлиять на Кремль и убедить Путина согласиться на перемирие, если стремятся избежать санкций.

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