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Китай показал фото своего планетохода, сделанное с орбиты Марса

Автор: Дмитрий Левицкий

Китайское национальное космическое управление CNSA опубликовало новую фотографию марсианской поверхности, сделанную зондом Tianwen-1, находящимся на орбите Марса. На снимок попал китайский марсоход Zhurong и его посадочная платформа.

Об этом сообщило китайское агентство Xinhuanet.

На опубликованном снимке, сделанном зондом

Темная зона, которую можно заметить вокруг посадочной платформы, могла быть вызвана работой двигателя во время ее посадки. А симметричные яркие полосы в направлении с севера на юг от посадочной платформы могли появиться от мелкой пыли, когда посадочная платформа сливала топливо, которое осталось после приземления.

Яркие пятна в центре изображения, как пояснили в CNSA, это задняя крышка капсулы и сброшенный во время приземления парашют. Еще одно яркое пятно в нижнем левом углу изображения - это тепловой экран капсулы.

Напомним, марсоход Zhurong десантировался на Красную планету 15 мая 2021 года. Он некоторое время находился на орбите Марса вместе с космическим зондом Tianwen-1, а потом в специальной капсуле приземлился на поверхность планеты.

Добавим, на Марсе продолжается и новая американская миссия, участие в которой принимают марсоход и марсианский вертолет. Вертолет, разработанный агентством NASA, совершил уже шестой полет на Красной планете.

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