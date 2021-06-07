Китай показал фото своего планетохода, сделанное с орбиты Марса

Китайское национальное космическое управление CNSA опубликовало новую фотографию марсианской поверхности, сделанную зондом Tianwen-1, находящимся на орбите Марса. На снимок попал китайский марсоход Zhurong и его посадочная платформа.
На опубликованном снимке, сделанном зондом
Темная зона, которую можно заметить вокруг посадочной платформы, могла быть вызвана работой двигателя во время ее посадки. А симметричные яркие полосы в направлении с севера на юг от посадочной платформы могли появиться от мелкой пыли, когда посадочная платформа сливала топливо, которое осталось после приземления.
Яркие пятна в центре изображения, как пояснили в CNSA, это задняя крышка капсулы и сброшенный во время приземления парашют. Еще одно яркое пятно в нижнем левом углу изображения - это тепловой экран капсулы.
Напомним, марсоход Zhurong десантировался на Красную планету 15 мая 2021 года. Он некоторое время находился на орбите Марса вместе с космическим зондом Tianwen-1, а потом в специальной капсуле приземлился на поверхность планеты.
Добавим, на Марсе продолжается и новая американская миссия, участие в которой принимают марсоход и марсианский вертолет. Вертолет, разработанный агентством NASA, совершил уже шестой полет на Красной планете.