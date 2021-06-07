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Китай показав фото свого планетохода, зроблене з орбіти Марсу

Автор: Дмитро Левицький

Китайське національне космічне управління CNSA опублікувало нову фотографію марсіанської поверхні, зроблену зондом Tianwen-1, який перебуває на орбіті Марсу. На знімок потрапив китайський марсохід Zhurong та його посадкова платформа.

Про це повідомило китайське агентство Xinhuanet.

На опублікованому знімку, зробленому зондом

Темна зона, яку можна помітити навколо посадкової платформи, могла бути викликана роботою двигуна під час її посадки. А симетричні яскраві смуги в напрямку з півночі на південь від посадкової платформи могли утворитися від дрібного пилу, коли посадкова платформа зливала паливо, яке залишилося після приземлення.

Яскраві плями в центрі зображення, як пояснили в CNSA, це задня кришка капсули та скинутий під час приземлення парашут. Ще одна яскрава пляма в нижньому лівому кутку зображення - це тепловий екран капсули.

Нагадаємо, марсохід Zhurong десантувався на Червону планету 15 травня 2021 року. Він певний час перебував на орбіті Марсу разом із космічним зондом Tianwen-1, а потім у спеціальній капсулі приземлився на поверхню планети.

Додамо, на Марсі триває й нова американська місія, участь в якій беруть марсохід та марсіанський вертоліт. Вертоліт, розроблений агентством NASA, здійснив уже шостий політ на Червоній планеті.

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