Китай показав фото свого планетохода, зроблене з орбіти Марсу

На опублікованому знімку, зробленому зондом

Темна зона, яку можна помітити навколо посадкової платформи, могла бути викликана роботою двигуна під час її посадки. А симетричні яскраві смуги в напрямку з півночі на південь від посадкової платформи могли утворитися від дрібного пилу, коли посадкова платформа зливала паливо, яке залишилося після приземлення.

Яскраві плями в центрі зображення, як пояснили в CNSA, це задня кришка капсули та скинутий під час приземлення парашут. Ще одна яскрава пляма в нижньому лівому кутку зображення - це тепловий екран капсули.