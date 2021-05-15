ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китайский космический корабль впервые приземлился на Марсе

Новина українською →
Китай, Суббота 15 мая 2021 06:15
Китайский космический корабль впервые приземлился на Марсе Фото: Китай покорил Марс (twitter.com/ChinaEUMission)
Автор: Наталья Скороход

Китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете.

Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей Xinhua.

Космический корабль Tianwen-1, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, был запущен с космодрома Вэньчан на побережье островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года. После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

"Это был первый шаг в китайском планетарном исследовании космоса", - говорится в сообщении.

Tianwen-1 приземлился на территории обширной равнины, известной как Utopia Planitia, "впервые оставив китайский след на Марсе".

Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район.

Марсоход будет изучать поверхность почвы и атмосферу планеты, а также искать признаки древней жизни, включая любые подземные воды и лед, с помощью георадара.

Напомним, NASA обвинило Китай в создании угрозы из-за падения ракеты. Там говорят, что Пекин не соблюдает стандарты по обращению с космическим мусором.

Ранее сообщалось, что китайский зонд передал на Землю кадры с Марса. На них можно рассмотреть поверхность Красной планеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире космос
NEWS
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт